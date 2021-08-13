В школу на вертолете! Детей из стойбищ на Ямале доставят в школу к 1 сентября

Салехард, Новый День, Александр Непомнящий) – В Приуральском районе готовятся к организованному сбору школьников, которые совместно с родителями ведут кочевой или полукочевой образ жизни в тундре.

Специалисты отдела АПК и по делам КМНС районной администрации побывали в десятке стойбищ, расположенных в 500 километрах от Аксарки, где живут около 30 семей. Они провели собрания оленеводов и узнали местоположение чумов на конец августа. Информацию обозначили на картах. Об этом сообщает ИА «Приуралье».

«В тундре у нас находятся около 400 детей, которых нам предстоит собрать, будут использовать вертолеты. Родители уже знают, что весной нет необходимости раньше установленного срока забирать детей из школ. Сначала они должны сдать все экзамены, и только после этого мы их централизованно доставляем на вертолете обратно в чум к родителям», – отметил глава Приуральского района Иван Сакал.

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