131 случай COVID-19 зарегистрирован на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 116 из них зафиксировали у жителей региона, 15 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 45 343 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 812 ямальцев. У 107 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 38 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 533 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 13.08.21

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