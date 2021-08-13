«Проросла арматура»: житель Надыма пожаловался на новую дорогу

В соцсетях появился видеоролик, снятый одним из ямальских водителей: по словам мужчины, недавно отремонтированная дорога от Надыма уже пришла в негодность. На кадрах видно – на проезжей части образовалась яма, из которой торчит кусок арматуры. Вполне ожидаемо, прилегающий к ней асфальт легко отслаивается. Скорее всего, яма будет расти в размерах.

«Это участок дороги от города Надым до 107 километра. Дорога вроде как новая, езжу каждый день. Начал обращать внимание, что-то на ней начало прорастать, с каждым днем все больше и больше. И вот оно – та-дам! – свершилось чудо: «проросла» арматура, торчит! Это называется новая дорога! Хочется спросить у тех, кто это делал: объясните, неужели это зло неискоренимо? Ответственность с кого? Хотелось бы, чтоб это увидела местная администрация и губернатор», – негодует автор ролика.

Пост вызвал волну негодования среди пользователей: дороги – одна из больных ямальских проблем – всегда оказывается под пристальным вниманием северян. «Сегодня проехал Пангоды-Надым, в паре мест стоит техника, пара мест, где асфальт снят, но техники нет, на мосту свежий асфальт покинул свое местоположение, дыра», «Золотые» дороги Севера», «Пока ДТП не будет, арматуру не срежут», – поделились в комментариях мнениями надымчане.

Впрочем, под видео от официального аккаунта Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО уже есть замечание, что, «информация уже направлена подрядчику для устранения нарушения».

Надым, Александр Непомнящий

Надым. Другие новости 13.08.21

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