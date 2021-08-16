130 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 115 из них зафиксировали у жителей региона, 15 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 45 734 случая заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 862 ямальца. У 113 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 44 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 3 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 546 ямальцев.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 16.08.21
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