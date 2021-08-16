Ямальским кочевникам купят оленей

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский в рабочей поездке встретился с оленеводами на факториях Яхады-Яха, Матюй-Яха и в стойбище семьи Николая Лаптандера.

«Обсудив все проблемные вопросы, пришли к общему выводу – наиболее весомой помощью станет приобретение оленей. Это позволит людям и дальше заниматься своим делом», – сообщил Андрей Кугаевский на своей странице в Instagram.

Напомним, оленеводы на севере полуострова Ямал переживают последствия гололеда 2020-2021 годов, когда 318 семей пострадали от природной стихии.

.Чтобы избежать массового падежа в 65-тысячном стаде оленей сеяхинской тундры, в самый сложный период бескормицы завозились десятки тонн комбикорма, на фактории доставляли бензин (по 200 литров семьи могли получить бесплатно) и дополнительный запас продуктов. Многие олени в поисках корма разбрелись по тундре и не нашлись, неудачно прошел отел. У наиболее пострадавших осталось 20-30% от стада. Оленеводы до сих пор ощущают последствия стихийного бедствия. Помощь в приобретении оленей вернет кочевников к привычному образу жизни.

Ямальский район, Александр Непомнящий

Ямальский район. Другие новости 16.08.21

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