Пьяного пассажира сняли с самолета в Новом Уренгое

В Новом Уренгое на борт самолета не пустили пьяного пассажира. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Днем 14 августа в транспортную полицию в аэропорту Нового Уренгоя обратился капитан воздушного судна рейса Новый Уренгой – Москва. Во время посадки члены экипажа заметили нетрезвого пассажира. Гражданин ругался матом, никого не смущаясь.

Правоохранители забрали дебошира в дежурную часть транспортной полиции, где на него составили административный протокол.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 16.08.21

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