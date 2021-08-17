130 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 130 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 116 из них зафиксировали у жителей региона, 14 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 45 864 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 833 ямальца. У 113 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 46 требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умер 551 ямалец.

Салехард, Александр Непомнящий

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