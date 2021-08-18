Эксперты: ямальский губернатор в поездке за рулем оправдывает надежды жителей (ФОТО)

Ямальский губернатор вторую неделю ездит по региону за рулем красной Lada XRAY. Это его третье персональное турне за время руководства округом. Дмитрий Артюхов уверен, что только так можно увидеть реальное положение дел в регионе, услышать жителей и оценить работу местных властей.

За три года августовские автопоездки Артюхова доказали свою эффективность и заслужили народное доверие. Опыт показывает: Артюхова ждут, на него надеются. Об этом говорят результаты опроса ямальцев, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Почти 70 % местных жителей ответили, что следят за поездкой главы региона. Такое внимание населения к работе чиновника – большая редкость. «Исследования показывают, что эти, уже ставшие традиционными, летние поездки по муниципалитетам попадают в ожидания жителей округа и позитивно оцениваются ими. Систематическая работа главы региона, ориентированная на ожидания жителей, в том числе при помощи таких масштабных коммуникационных проектов как поездки, приносит свои плоды. Уровень доверия Дмитрию Артюхову стабильно высокий», – считает Кирилл Родин, эксперт ВЦИОМа.

В этом году губернатор проверил несколько десятков объектов, которые уже сданы или активно строятся после его поручения. Один из них – подстанция скорой помощи в Коротчаево, отдаленном микрорайоне Нового Уренгоя. Современное модульное здание построили после того, как во время поездки в 2019 году к главе региона обратились местные жители.

Красную «Ладу» Дмитрия Артюхова видят не только в городах, но и в небольших поселках. «Честный маршрут» составляют сами ямальцы. Для этого перед поездкой запустили сайт дорога89.рф, где уже почти 2 000 ямальцев оставили свои предложения для остановок.

В этом году Дмитрий Артюхов пошел еще дальше. Он исключил любую возможность скрыть неугодные местным властям темы. С жителями губернатор встречается исключительно на открытых площадках, не боясь неудобных вопросов.

«Открытые встречи губернатора с местными жителями на улицах – обычно непривычный и не комфортный для региональной и муниципальной номенклатуры формат. Однако Дмитрий Артюхов продолжает его придерживаться, и жители округа ценят эту возможность напрямую задать волнующие их вопросы. Использование таких форматов показывает, что губернатор уверен в своей политической поддержке, и, как показывают опросы, эта уверенность оправдана», – считает политолог Алексей Климовский.

Салехард, Елена Васильева

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