российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 августа 2021, 10:57 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале обманутые дольщики смогли вернуть свои деньги

На Ямале обманутым дольщикам вернули больше 23 миллионов рублей. Двенадцать ямальцев вложили круглую сумму в строительство многоквартирника в Салехарде.

Стройка закончилась, не успев начаться – сразу после установки свай застройщик прекратил работы. А позже выяснилось, что у компании «СтройТех» даже не было разрешения на возведение дома, а деньги с людей собрали незаконно.

Вернуть средства удалось только после вмешательства прокуратуры: застройщик получил полумиллионный штраф и «уголовку». В результате более 23 миллионов вернулись участникам долевки, а уголовное преследование в отношении горе-строителя прекратили.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 18.08.21

Эксперты: ямальский губернатор в поездке за рулем оправдывает надежды жителей (ФОТО). / Шторм назван основной причиной трагедии в Ямальском районе. / 130 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,