На Ямале обманутые дольщики смогли вернуть свои деньги

На Ямале обманутым дольщикам вернули больше 23 миллионов рублей. Двенадцать ямальцев вложили круглую сумму в строительство многоквартирника в Салехарде.

Стройка закончилась, не успев начаться – сразу после установки свай застройщик прекратил работы. А позже выяснилось, что у компании «СтройТех» даже не было разрешения на возведение дома, а деньги с людей собрали незаконно.

Вернуть средства удалось только после вмешательства прокуратуры: застройщик получил полумиллионный штраф и «уголовку». В результате более 23 миллионов вернулись участникам долевки, а уголовное преследование в отношении горе-строителя прекратили.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 18.08.21

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