За сутки на Ямале зафиксировано еще 125 случаев COVID-19

Ямальский оперштаб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 125 новых случаев COVID-19. Из них 121 – жители региона, 4 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 45 989.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 783 ямальца. 107 в тяжелом состоянии, 45 жителям региона требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 5 случаев летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умерли 556 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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