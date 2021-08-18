В Ноябрьске назначен новый прокурор

В Ноябрьске советник юстиции Сергей Полуяхтов приказом генпрокурора России назначен на должность прокурора города. Об этом сегодня сообщил официальный сайт региональной прокуратуры.

Сергей Полуяхтов родился в 1979 году. В органах прокуратуры работает с 2002 года. Начал с должности следователя Шадринской межрайонной прокуратуры Курганской области, затем следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Курганской области, руководителем Шадринского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре Российской Федерации по Курганской области, старшим помощником прокурора города Ноябрьска.

С 15 декабря 2009 года занимал должность заместителя прокурора города Ноябрьска.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 18.08.21

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