В Надыме после взрыва трое рабочих умерли в больнице. Возбуждено уголовное дело

После вчерашнего взрыва на химическом предприятии в Надыме в больнице скончались трое рабочих. Об этом сегодня сообщил окружной следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, техногенная авария произошла 17 августа примерно в 11:30 на нефтяной перекачивающей станции, которая находится в 40 километрах от Надыма. Рабочие готовились нанести антикоррозийную защиту внутри резервуара. В какой-то момент газовоздушная смесь воспламенилась, из-за чего пострадали пять человек. В больнице трое скончались.

Следственный комитет по городу Надыму возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Следователи установят причины и условия, способствующие совершению преступления, будут внесены представления в соответствующие органы об их недоработки. Кроме этого, определят виновное лицо, которое направило людей на работу», – рассказали в ведомстве

После трагедии проверку организовали также Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура, Северо-Уральское управление Ростехнадзора и государственная инспекция труда ЯНАО.

Надым, 18 Августа,, Александр Непомнящий

Надым, 18 Августа,. Другие новости 18.08.21

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