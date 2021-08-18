На Ямал поступило еще 25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Накануне в окружной СПИД-Центр доставили 25 688 доз однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». В ближайшее время вакцина будет распределена по муниципалитетам. Это четвертая зарегистрированная вакцина в России. Вакцина – однокомпонентная, препарат вводится однократно.

«Вакцинация – основная мера профилактики инфекционных заболеваний. Привиться от COVID-19 может каждый совершеннолетний житель, не имеющий медицинских противопоказаний. Не стоит забывать и о необходимости соблюдать социальную дистанцию, а также носить маску в помещении, даже после прохождения вакцинации», – прокомментировала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО, главный врач окружного Центра СПИД Людмила Волова.

Отметим, что вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для повторной иммунизации лиц, ранее переболевших коронавирусной инфекцией, также препарат хорошо подходит для ревакцинации.

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