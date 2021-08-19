На Ямал по грантовой программе приедут 48 молодых педагогов

В Ямало-Ненецкий автономный округ на работу в школы и детские сады приедут 48 молодых специалистов. Такую возможность получили победители грантового конкурса «Новый учитель Ямала», – сообщила пресс-служба регионального правительства.



Благодаря окружному конкурсу соискателей грантов «Я – воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала» «Я – педагог допобразования Ямала», «Я – педагог колледжа Ямала», коллективы образовательных учреждений региона пополнят 33 учителя, 7 воспитателей, 2 педагога допобразования и 5 преподавателей колледжей.

«С победителями будут заключены соглашения о предоставлении грантов в размере 600 тыс. рублей. Новые учителя и воспитатели будут работать в Новом Уренгое, Салехарде, Ноябрьске, Губкинском, Лабытнанги, Муравленко, Надымском, Пуровском, Тазовском и Шурышкарском районах», – рассказали в департаменте образования региона.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 19.08.21

126 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. / На Ямал поступило еще 25 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». / В Надыме после взрыва трое рабочих умерли в больнице. Возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»