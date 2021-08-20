В Салехарде только треть всех пассажирских автобусов соответствуют требованиям безопасности

В Салехарде сотрудники пункта ТО совместно с ГИБДД проводят технический осмотр автобусов. Уже прошли проверку 263 транспортных средства. Из них по результатам диагностирования 70% не соответствуют обязательным требованиям безопасности.

В ходе осмотра выяснилось, что основными нарушениями являются неисправности тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления. Также в конструкцию некоторых автобусов были внесены изменения без соответствующего разрешения.

Напомним, что с 1 марта текущего года вступили в силу изменения в законодательство, регулирующее техосмотры автобусов. Новые правила усилили контроль за техническим состоянием такого типа транспортных средств. Технический осмотр проводится оператором ТО, аккредитованным в особом порядке, только совместно с сотрудником Госавтоинспекции. Решение о допуске автобуса к участию в дорожном движении принимает сотрудник ГИБДД.

Салехард, Александр Непомнящий

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