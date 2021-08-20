127 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, 111 из них зафиксировали у жителей региона, 16 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 46 242 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 761 ямалец. У 99 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 40 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 4 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 565 ямальцев.

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