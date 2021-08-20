На Ямале соберут статистику о здоровье жителей

В сентябре на Ямале будет проводиться выборочное наблюдение состояния здоровья населения. В обследование включены 324 домохозяйства, из них 162 – в городских округах, 108 – в муниципальных округах и 54 – в муниципальных районах.

Организатором выступает Федеральная служба государственной статистики. Формат исследования – поквартирный обход с 3 по 30 сентября. У интервьюеров будет три опросника: на семью, взрослого и ребенка. Для оценки состояния, в частности, будут спрашивать о питании, вредных привычках, физической активности.

В ведомстве поясняют, что полученные данные – конфиденциальные, не подлежат разглашению. При обработке их будут обезличивать. Итоги выборочного наблюдения помогут оценить результативность нацпроекта «Демография».

Как отметили в Тюменьстате, исследования охватят ХМАО и Тюменскую область.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 20.08.21

127 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. / ГИБДД 4 регионов усилят контроль на трассах из-за возвращающихся из отпуска северян. / В Салехарде только треть всех пассажирских автобусов соответствуют требованиям безопасности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»