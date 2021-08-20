Бутылка с водой стала причиной ДТП на Ямале

«Тойота» влетела в КамАЗ на дороге Сургут-Салехард. По данным, которые предоставили в Управлении ГИБДД ЯНАО, водитель иномарки,не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением на скорости, и столкнулся с КамАЗом, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир «Тойоты» получили различные травмы. От госпитализации они отказались.

«Водитель Toyota пояснил, что за рулем у него выпала пластиковая бутылка с водой, которая закатилась под педали. Он пытался ее достать, поэтому отвлекся от управления транспортом», – рассказали в окружной Госавтоинспекции.

Всего за прошедшие судки на дорогах Ямала произошло девять аварий, в ДТП пострадали два человека.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 20.08.21

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