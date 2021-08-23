На Ямале нашли еще одни останки мамонта

Ямальский оленевод, житель тамбейской тундры Константин Тусида нашел останки мамонта у ручья, впадающего в реку Ябтаяха.

На место прибыли сотрудники музея имени И.С. Шемановского: ими было задокументировано расположение костей и зафиксированы координаты. Позже передние конечности мамонта были переданы в МВК – в скором времени ученые проведут необходимые исследования уникальной находки.

«Предположительно останки, где сохранились даже мягкие ткани и мышечные волокна, принадлежат взрослой особи. О полной сохранности скелета сказать пока невозможно», – рассказала завотделом гуманитарных исследований МВК Евгения Хозяинова.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 20.08.21

Губернатор Ямала рассказал о первых выводах после поездки по региону. / На Ямале соберут статистику о здоровье жителей. / Бутылка с водой стала причиной ДТП на Ямале. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»