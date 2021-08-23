125 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 110 из них зафиксировали у жителей региона, 15 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 46 620 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 739 ямальцев. У 101 жителя региона болезнь проходит в тяжелой форме. 39 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 580 ямалецев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 23.08.21

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