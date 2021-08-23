125 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 110 из них зафиксировали у жителей региона, 15 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 46 620 случая заболевания коронавирусом.
Сейчас на госпитализации в стационарах находится 739 ямальцев. У 101 жителя региона болезнь проходит в тяжелой форме. 39 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.
За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 580 ямалецев.
Салехард, Александр Непомнящий
Салехард. Другие новости 23.08.21
На Ямале нашли еще одни останки мамонта. / Губернатор Ямала рассказал о первых выводах после поездки по региону. / На Ямале соберут статистику о здоровье жителей. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube