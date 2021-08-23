Ямал вошел в ТОП-5 по стоимости сборов ребенка в школу

Ямал попал в Топ-5 регионов с самым дорогим набором для первоклассников. Такие данные привели в Росстате. В «школьный набор» для мальчиков входит 17 предметов гардероба и канцтовары. У девочек – 22 позиции вещей, их набор всегда выше по цене. Ранец и зимняя обувь обходятся дороже всего.

Самые дорогие сборы мальчика-первоклассника зарегистрированы на Чукотке – 21 583 рубля. Ямал при этом на 4 строчке: стоимость сборов составит 19 616 рублей. Родители Орловской области потратят на сборы чуть больше 10 тысяч – это самый бюджетный регион.

Рейтинг для девочек возглавляет Камчатка, набор школьника обойдется более чем в 28 тысяч. Ямал занимает 3 место: северяне должны подготовить около 26 396 рублей. При этом первоклассницам Новгородской области понадобится всего 14 757 рублей – самый маленький показатель в стране.

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