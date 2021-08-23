На Ямале начинается отопительный сезон

В ЯНАО в самом северном селе Тазовского района – селе Гыда – 20 августа запустили котельную. Она обеспечивает теплом микрорайон Школьный. Традиционно для начала отопительного сезона теплоноситель в первую очередь подается в социальные объекты. В селе в первыми на очереди – участковая больница и школа-интернат. В жилые дома тепло прийдет немного позже – 31 августа.

Отопительный сезон в Гыде – самый длинный на Ямале, он завершается только в конце июня и начинается уже в середине августа. У специалистов ресурсоснабжающей организации существенно ограничено время, чтобы провести необходимую профилактические работы и ремонт. По сообщению районной администрации все необходимые работы завершены не только в Гыде, но и во всех теплоснабжающих предприятиях района.

Также, за короткую северную навигацию отдаленные территории получили дизельное топливо, которое необходимо для работы котельных. В Находку доставили более 1 тысячи тонн ГСМ, в Антипаюту – почти 4 тысячи, в Гыду – более 1,5 тысяч тонн. Еще столько же доставят в самый северный поселок в сентябре.

Тазовский, Александр Непомнящий

Тазовский. Другие новости 23.08.21

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