В ЯНАО снимают COVID-ограничения на оказание плановой медпомощи

В поликлиниках ЯНАО 24 августа возобновили плановую медицинскую помощь. Исключение одно – как сообщили в пресс-службе губернатора, речь идёт о Салехарде, где ситуация с заболеваемостью COVID-19 остаётся сложной.

В стационарах плановая медпомощь возобновлена частично, ограничения остались для Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска.

«В городах и районах, где регистрируется наименьшее количество случаев коронавируса, плановую помощь оказывать уже можно. Надеемся, что в ближайшее время мы возобновим все виды медпомощи во всех муниципалитетах», – отметила первый заместитель директора департамента здравоохранения округа Мария Захарова.

При этом, экстренная и неотложная помощь оказывается в медучреждениях региона в полном объеме. Принимают, в частности, беременных и пациентов с онкозаболеваниями, делают гемодиализ. Запись ведётся через электронную регистратуру и по телефону.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 23.08.21

На Ямале начинается отопительный сезон. / Ямал вошел в ТОП-5 по стоимости сборов ребенка в школу. / 125 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»