124 случая COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 124 новых случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 113 из них зафиксировали у жителей региона, 11 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 46 744 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 711 ямальцев. У 101 жителя региона болезнь проходит в тяжелой форме. 37 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 585 ямалецев.

Салехард, Александр Непомнящий

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