В Ямальском районе утонул 8-летний ребенок. СК проводит проверку

В понедельник, 23 августа, в озере Ярсалинский сор в Ямальском районе утонул восьмилетний мальчик. Трагедия произошла во время купания. По факту происшествия следственными органами проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

На сегодняшний день известно, что мальчик купался в трёх километрах от районного центра – Яр-Сале. Взрослых рядом с ним не было.

«23 августа примерно в 18:00 в озере Ярсалинский Сор утонул 8-летний мальчик. Его тело было обнаружено спасателями около 23:00 того же дня», – рассказли в следкоме.

Причина смерти будет установлена судмедэкспертами, пока следователи опросили свидетелей трагедии.

Яр-Сале, Александр Непомнящий

Яр-Сале. Другие новости 24.08.21

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