120 случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 108 из них зафиксировали у жителей региона, 12 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 46 864 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 693 ямальца. У 94 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 38 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 590 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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