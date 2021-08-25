Главный профилактолог Ямала спрогнозировал рост заболеваемости в регионе осенью

На Ямале темпы вакцинации снизились, а это грозит следующим всплеском заболеваемости. Об этом рассказал главный профилактолог УрФО и ЯНАО Сергей Токарев.

Он отметил, что те, кто вакцинировался полгода назад, уже должны ревакцинироваться, так как спустя 6 месяцев титр антител снижается, а уровень иммунной защиты ослабевает. Поэтому важно поддерживать иммунитет активным. Для этого необходимо получать вакцину каждые полгода, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется.

При этом доктор отметил, что на Ямале наблюдается некоторая стабилизация ситуации с коронавирусом – число госпитализированных пациентов приобрело тенденцию к уменьшению. При этом Сергей Токарев предупредил, что буквально в считанные недели ситуация может поменяться, и не только у нас на Ямале, но и в целом по УрФО.

«Потому что темпы вакцинации снизились, и это происходит на фоне возвращения в регион отпускников и – буквально со следующей недели – при условиях очного школьного обучения. Эти два фактора – отпускники и школьники – на фоне снижения темпов вакцинации обеспечат рост заболеваемости коронавирусом в любом случае», – подчеркнул Сергей Токарев.

Надым, Александр Непомнящий

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