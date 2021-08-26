В Лабытнанги бродячие псы напали на ребенка

В городе Лабытнанги проводится доследственная проверка информации о нападении собак на ребенка.

«Происшествие произошло 25 августа. Несколько собак во дворе дома напали на 9-летнего ребенка, причинив ему укушенные раны. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия. Мальчику оказана медицинская помощь», – сообщают в ведомстве.

В ходе процессуальной проверки будет дана также правовая оценка действиям должностных лиц из числа сотрудников администрации города и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных.

Лабытнанги, Александр Непомнящий

Лабытнанги. Другие новости 25.08.21

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