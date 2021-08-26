121 случай COVID-19 зарегистрирован на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 111 из них зафиксировали у жителей региона, 10 у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 46 985 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находится 651 ямалец. У 88 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 38 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 4 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерло 594 ямальца.

Салехард, Александр Непомнящий

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