На Ямале расследуют крупное коррупционное дело, связанное со строительством и ремонтом дорог

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО по крупному коррупционному преступлению.

«По данным следствия, в 2019 году директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и два руководителя коммерческой организации, с которыми обвиняемого связывали доверительные отношения, вступили в преступное соглашение. Согласно достигнутой договоренности взяткодатели передали директору департамента взятку в размере 3 млн рублей за беспрепятственное исполнение и оплату ранее заключенных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, и обеспечение заключения крупных контрактов в будущем», – сообщили в ведомстве

По данным следователей взятку получил и еще один чиновник – начальник Надымского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа». Ему коммерсанты предложили более скромный «гонорар» -1 миллион 300 тысяч.Он также обязался предоставлять покровительство

В отношении обоих взяткодателей возбуждены уголовные дела по ч.5 ст.291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». По решению суда экс-директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО заключен под стражу.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО при содействии правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

В настоящее время следственная группа проводит мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Салехард, Александр Непомнящий

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