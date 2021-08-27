На Ямале в Обской губе утонула баржа с цементом

Сегодня ночью на Ямале в километре от причала села Мыс-Каменный Ямальского района затонула баржа, гружёная строительными материалами.

Экипаж теплохода, который буксировал баржу в составе 6 человек, эвакуировался на спасательном плоту. Члены экипажа размещены в маневренном фонде Администации Мыса-Каменного.

По предварительной информации, причиной ЧП стало попадание воды в машинное отделение. Пострадавших в ходе инцидента нет, розлива нефтепродуктов также удалось избежать. В спасательной операции участвуют два ледокола и теплоход.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка. Ход и результаты проверки поставлены Уральским транспортным прокурором на контроль.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 26.08.21

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