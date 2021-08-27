В Ямальском районе обнаружено более сорока незаконных свалок

Управление прокуратуры по ЯНАО потребовало ликвидировать незаконные свалки отходов в Ямальском районе.

По данным надзорного органа, нарушение природоохранного законодательства было выявлено в ходе проверки поселений Панаевск, Салемал и Сеяха. Там и были обнаружены несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов, металлолома, строительных конструкций, отработанных автомобильных покрышек и другого мусора.

Часть свалок находилась в непосредственной близости от зеленых насаждений, что в условиях летнего (пожароопасного периода) создавало еще и угрозу пожарной безопасности. Всего было обнаружено более сорока свалок.

По данным фактам природоохранным прокурором главе Ямальского района было внесено представление об устранении выявленных нарушений, но власти свалки ликвидировать не спешили. В этой связи прокуратура обратилась в суд и выиграла его. Фактическое исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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