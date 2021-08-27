Прокурорская проверка выявила нарушения в ямальском СИЗО

Прокурорская проверка прошла накануне в СИЗО №1 на Ямале. В ней приняли участие зампрокурора автономного округа Дмитрий Разуваев и уполномоченный по правам человека в регионе Анатолий Сак.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки был дана оценка соблюдению прав и законных интересов лиц, находящихся под стражей, соответствия условий их содержания нормам международного права, положениям международных договоров Российской Федерации и федеральных законов.

«Особое внимание было уделено вопросам материально-бытового и медико-санитарного обеспечения содержащихся в следственном изоляторе женщин», отметили в пресс-службе прокуратуры по Ямалу.

В ходе проверки заместителем прокурора обошел режимную территорию, посетил само СИЗО и коммунально-бытовые объекты, пообщался с арестованными. «Проверкой выявлены нарушения требований законодательства, регламентирующих порядок осуществления надзора за подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, их материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, требований санитарно-эпидемиологического законодательства», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона.

Салехард, Елена Васильева

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