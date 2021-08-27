В ЯНАО за сутки выявлено 119 новых случаев ковида

119 новых случаев ковида выявлено за минувшие сутки на Ямале. Как сообщает региональный оперативный штаб, из новых заболевших 119 – жители округа, 12 – вахтовики.

Статистика летальность за минувшие сутки на Ямале также выросла – на пять новых случаев.

Всего с начала пандемии в округе было выявлено 47 104 заболевших, 45 090 – выздоровели, 599 человек умерло.

Салехард, Елена Васильева

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