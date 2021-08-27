Детей тундровиков вертолетами свозят в интернаты – начинается новый учебный год

Коренные малочисленные народы Севера начали отправлять школьников в интернаты для получения образования. Доставка тундровиков идет с помощью вертолетов прямо из стойбищ. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в этом году в школы пойдут около 3500 ребят из семей, ведущих традиционный образ жизни. С 20 августа идет доставка детей из Тазовского и Ямальского района, сообщает nur24.ru.

Отмечается, что доставка детей ведется с соблюдением антиковидных протоколов. 26 школ-интернатов расположены в Муравленко, а также в Шурышкарском, Тазовском, Ямальском, Надымском, Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах.

Салехард, Елена Васильева

Салехард. Другие новости 27.08.21

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