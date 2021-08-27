Ямальчанка рассказала, как чуть не сгорела заживо из-за мангальщика

Ямальчанка, получившая ожоги после того, как на нее попала горящая жидкость для розжига мангала, требует справедливости.

Напомним, что трагический инцидент, после которого пострадавшая еще и потеряла ребенка, случился в Тарко-Сале в мае текущего года. Как рассказала Оксана Терехова «МК Ямал», 9 мая Оксана с мужем и с ребенком отдыхали возле культурно-спортивного комплекса «Геолог». Там развернули мангальную зону, где ямальцы могли расслабиться и поесть шашлыков. Оксана стояла рядом с мангалом, а сын сидел рядом за столом и ел мясо.

В один момент шашлычник подливал в мангал жидкость для розжига, и в это время подул ветер. Уже вспыхнувшее средство перекинулось на людей. По словам Оксаны, все произошло очень быстро, и она не сразу поняла, что случилось. Среди толпы началась паника, и стали кричать люди. Женщина потеряла сознание и очнулась только в машине скорой помощи. Северянка обгорела и получила ожоги второй степени. К счастью, сын не пострадал. Но уже после выписки она узнала, что была беременна, однако из-за этого происшествия беременность замерла.

«И теперь я из-за чьей-то неосторожности осталась со шрамами и без ребенка», – рассказала Оксана Терехова корреспонденту «МК Ямал».

По словам пострадавшей, она не единственная, кто получил травмы в тот день – у одной девушки обгорели волосы, а другой мужчина обжег ноги.

«Шашлычник в тот день подрабатывал в «Славянке», чья палатка стояла на площади у «Геолога» в Тарко-Сале. Мужчина не отрицает, что виноват, но говорит, что это просто несчастный случай. Но за этот случай кто-то же должен отвечать!» – заявила Оксана.

Женщина утверждает, что к ней во время лечения никто не пришел. Только после больницы она сама обратилась к участковому. Также женщина рассказала, что в полиции возбудили уголовное дело, но его закрыли, и сейчас материалы находятся в прокуратуре.

Тарко-Сале, Елена Васильева

Тарко-Сале. Другие новости 27.08.21

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