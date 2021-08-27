На Ямал привезли почти 130 тысяч доз вакцин от гриппа

На Ямал в рамках сезонной вакцинации доставили 128 тысяч доз препарата от гриппа. Регион получил два вида вакцин: «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин. Напомним, что в России вакцинация от гриппа носит сезонный характер – поставить препарат можно до начала активного распространения штаммов – в осенний период. В этом году в связи с пандемией вакцинация от ковида и гриппа могут совпасть по времени. В этом случае врачи рекомендуют делать между прививками перерыв в один месяц.

Салехард. Другие новости 27.08.21

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