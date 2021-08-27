Губернатор Ямала рассказал журналистам об итогах поездки по региону

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов после продолжительного вояжа по региональным дорогам с севера на юг рассказал журналистам об итогах поездки. Вся поездка заняла почти две недели, во время которой он провел за рулем в сумме 24 часа, пообщался с жителями, оценил ход работ на различных объектах.

По словам губернатора, август для поездки был выбран не случайно. В первую очередь потому, что в рабочем графике было небольшое окно, позволяющее безотрывно проехать по всему региону. Во вторую – из-за того, что в августе, уже можно можно подводить некоторые промежуточные итоги. Короткое северное лето подходит к концу. Строительный сезон соответственно тоже заканчивается. Скрывать губернатор не стал – проблемы есть. Но, по его же словам, они решаются.

Традиционный для Ямала вопрос про жилье и различные программы ликвидации ветхого жилого фонда в этом году отошел на второй план. По крайней мере, на пресс-конференции. Хоть и был задан позже. На первый же план, по понятным причинам вышел вопрос дорожный. Открытая для общего пользования дорога Салехард – Надым в декабре 2020 года стала непригодна для передвижения весной 2021. Ее пришлось закрыть и восстанавливать – работы идут и сейчас. Что из этого выйдет – покажет межсезонье, когда вновь пойдут обильные осенние дожди.

Между тем, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Дня» о том, меняется ли специфика вопросов от жителей региона, Дмитрий Артюхов отметил – динамика общественного запроса меняется. Если раньше спрашивали преимущественно про переселение из ветхого жилья и строительство новых квадратных метров, то сейчас больше вопросов касается здравоохранения. А это уже совсем другая область, которую не решить одним только привлечением капитала и новых строительных компаний. Это и кадры и современные больницы.

Впрочем, на пресс-конференции затрагивались и другие темы, некоторые и вовсе не связанные с поездкой по региону. Муниципальное управление, социальная сфера, экология и так далее. Обо всем этом читайте большой материал, который выйдет в понедельник.

Салехард, Александр Непомнящий

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