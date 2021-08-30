После пожара в заброшенном здании в Новом Уренгое обнаружили тело мужчины

В Новом Уренгое один человек погиб при пожаре в заброшенном здании. Возгорание произошло накануне, 29 августа, в бывшей вечерней школе на улице Магистральной. По прибытии спасателей двухэтажная постройка была охвачена огнем.

«В 21.15 возгорание было локализовано. В тушении задействовано 6 единиц спецтехники и 20 человек личного состава. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади. О полной ликвидации пожара объявлено 30 августа в 03.15», – сообщили в региональном главке МЧС.

Во время ликвидации огня пожарные обнаружили труп 48-летнего мужчины без определенного места жительства. В настоящее время на месте работают дознаватели, причина ЧП устанавливается.

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