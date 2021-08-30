В километре от Шурышкар нашли мертвую девушку. Следователи проводят проверку

В Шурышкарском районе следователи выясняют причины смерти 18-летней Юлии Ковшиной, тело которой обнаружили накануне, 29 августа, в километре от села Шурышкары.

Напомним, девушку объявили в розыск 25 августа. К поискам тут же приступили местные жители, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и спасатели. Они прочесывали лес, выходили на поиски на лодках.

Погибшую обнаружили сотрудники «Ямалспас» на краю болота в километре от поселка. К месту происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа. Следователи собрали все необходимые данные для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СКР по ЯНАО.

Шурышкары, Александр Непомнящий

Шурышкары. Другие новости 30.08.21

Губернатор Ямала рассказал журналистам об итогах поездки по региону (ФОТО). / После пожара в заброшенном здании в Новом Уренгое обнаружили тело мужчины. / Губернатор Ямала рассказал журналистам об итогах поездки по региону. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»