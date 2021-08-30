115 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 115 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 108 случаев инфекции зафиксировали у жителей региона, 7 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии выявлено 47 454 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 639 ямальцев. У 71 жителя региона болезнь проходит в тяжелой форме, в том числе 27 – требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 4 случая летального исхода. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 612 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

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