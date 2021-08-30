На Ямал стартовало досрочное голосование в отдаленных районах

На территории Ямало-Ненецкого АО стартовало досрочное голосование для жителей отдаленных территорий. Избирательные комиссии добираются до избирателей с помощью вертолетов и водного транспорта.

В первый день досрочного голосования в выборах депутатов Государственной Думы и Тюменской областной Думы приняли участие в общей сложности 491 человек. Голосовали жители Ямала, ведущие традиционный для коренных малочисленных народов Севера образ жизни – оленеводы и рыбаки. К голосованию уже приступили пять территорий – Приуральский, Пуровский, Тазовский, Шурышкарский районы и поселок Пельвож, который закреплен за Салехардом.

С первым «выборным» рейсом в Байдарацкую тундру, совместно с участковой комиссией отправились председатель регионального Избиркома Андрей Гиберт. Участие в голосовании принял 71 избиратель.

Андрей Гиберт отметил, что все выборные процедуры организованы надлежащим образом, в строгом соответствии с требованиями закона и подчеркнул значимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. «Неважно, стационарный участок, досрочное голосование или голосование вне помещений, нормы безопасности – обязательны», – отметил он.

Согласно закону право проголосовать досрочно на Ямале имеют свыше 37 тысяч избирателей, проживающих и работающих в труднодоступных территориях, ведущих традиционный образ жизни. Избирательным комиссиям предстоит облететь и объехать 140 предприятий ТЭК и более 400 оленеводческих и рыболовных бригад.

Голосование в труднодоступных территориях продлится до 16 сентября.

Салехард, Александр Непомнящий

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