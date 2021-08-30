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Понедельник, 30 августа 2021, 14:11 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале большегруз наехал на водителя грузовика во время ремонта колеса

На ямальской трассе водитель попал под грузовик во время стихийного авторемонта. Дорожный инцидент произошел в воскресенье ночью, 29 августа, в Пуровском районе. Мужчина остановился на дороге, чтобы поменять колесо на МАЗе. В этот момент рядом проезжал многотонник «Урал»: водитель грузовика случайно сбил северянина.

В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, сейчас водитель, угодивший под колеса «Урала», находится в стационаре в стабильном состоянии.

Пуровск, Александр Непомнящий

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