На Ямале большегруз наехал на водителя грузовика во время ремонта колеса

На ямальской трассе водитель попал под грузовик во время стихийного авторемонта. Дорожный инцидент произошел в воскресенье ночью, 29 августа, в Пуровском районе. Мужчина остановился на дороге, чтобы поменять колесо на МАЗе. В этот момент рядом проезжал многотонник «Урал»: водитель грузовика случайно сбил северянина.

В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, сейчас водитель, угодивший под колеса «Урала», находится в стационаре в стабильном состоянии.

Пуровск, Александр Непомнящий

Пуровск. Другие новости 30.08.21

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