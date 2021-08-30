На Ямале большегруз наехал на водителя грузовика во время ремонта колеса

На ямальской трассе водитель попал под грузовик во время стихийного авторемонта. Дорожный инцидент произошел в воскресенье ночью, 29 августа, в Пуровском районе. Мужчина остановился на дороге, чтобы поменять колесо на МАЗе. В этот момент рядом проезжал многотонник «Урал»: водитель грузовика случайно сбил северянина.
В результате аварии пострадавшего доставили в больницу. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, сейчас водитель, угодивший под колеса «Урала», находится в стационаре в стабильном состоянии.
Пуровск, Александр Непомнящий
Пуровск. Другие новости 30.08.21
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