«Нам по пути» номер три: Дмитрий Артюхов отказал шантажистам и рассказал об «исчезнувшей дороге»

На Youtube вышла очередная, третья по счету, серия проекта о ежегодной поездке губернатора Ямала по региону. На этот раз Дмитрию Артюхову задали несколько личных и можно даже сказать щекотливых вопросов. В свое время они фигурировали в соцсетях и СМИ, но никогда не находили официального подтверждения.

Неудобные вопросы губернатору Ямала

В частности, в СМИ и мессенджерах распространяется информация, что супруга губернатора Лусине Артюхова, которая некоторое время назад работала в Фонде жилищного строительства ЯНАО – родственница руководителя строительной компании «Тюменьтел» Абрама Овеяна. Именно поэтому компания якобы регулярно получает многомиллионные госзаказы в ЯНАО на строительство жилья под переселение из аварийного. «Официально заявляю – моя жена не родня. Этот строитель он ей не дядя – ни родной, ни двоюродный, ни троюродный…История до банальности проста – выходит серия таких заказушных статей, проходит две недели и на моих помощников выходит инициативная группа, мол, давайте миллион в месяц и это все прекращается. Все старо как мир, к сожалению, люди видят, что регион не бедный, политики не хотят, чтоб про них писали всякий «компромат», поэтому – давайте создадим такую ситуацию.. Моя позиция такова – мы на переговоры с террористами не идем», – рассказал Дмитрий Артюхов.

Официальная информация слова губернатора подтверждает: доля заключенных с АО «Тюменьтел» контрактов на строительство многоквартирных жилых домов для переселения из аварийного жилья в ЯНАО составляет около 4% от всего объема контрактов. Это всего 7 домов в Ноябрьске и Красноселькупском районе. «Тюменьтел» строит в регионе ряд социальных объектов: четыре детских сада, два объекта здравоохранения и набережная в разных муниципалитетах региона. Подрядчик завершил строительство долгостроя – культурно-спортивного комплекса в Красноселькупе, а также достраивает здание полиции в Ноябрьке.

Поднимается в третьей серии проекта «Нам по пути» и актуальный для Ямала вопрос об исчезнувшей «дороге за миллиард» в Надымском районе. Ранее в СМИ проходила информация о том, что бюджетные деньги выделили, но дорогу так и не построили «Путанная какая-то история из нулевых… Как я понял, из бюджетных денег на проектирование было потрачено несколько десятков миллионов. Про миллиард – я не понимаю, откуда все это несется? Видимо, были какие-то обещания нереализованные», – отвечая на вопрос ямальчанки, сообщил Артюхов.

Как сообщили в правительстве региона, дорогу от поселка Ныда до Медвежьего месторождения собирались строить в 2012 году. Надымский район инициировал разработку проекта стоимостью 53 миллиона рублей, оплачивать строительство самой дороги должен был инвестор – компания ТЭК. Для жителей поселка дорога стала бы выходом к региональной сети автодорог, для газовиков – комфортным доступом к Медвежьему и Сандибинскому месторождениям. Но в итоге инвесторы пришли к выводу о нерентабельности дороги – Медвежье уже выработано на 80 процентов, от идеи строительства отказались, но шлейф домыслов тянется до сих пор.

Звучит в третьей серии «Нам по пути» и тема аварийных новостроек. «Это все – очень плохие истории, – отметил Артюхов. – Если взять в процентах от построенного – процент брака ничтожен. Но все эти единичные случаи яркие и заметные». По словам губернатора, ранее у застройщиков были некие лазейки, которые позволяли обходить, в том числе, контроль качества строящегося жилья. Благодаря мерам, введенным в последние годы, в том числе реализация инициативы Артюхова о личном контроле глав муниципальных образований качества жилья, которое строится под программу переселения.

Отдельно звучит тема подрядчиков. По словам Артюхова, на совещаниях с главами он буквально заставляет чиновников заводить новых подрядчиков – чтоб не превращать строительных рынок в междусобойчик.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 30.08.21

На Ямале большегруз наехал на водителя грузовика во время ремонта колеса. / На Ямал стартовало досрочное голосование в отдаленных районах. / 115 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»