Общегородских школьных линеек на Ямале в этом году не будет

На Ямале не будут проводить общегородские линейки в День знаний. Решение об организации торжественных собраний в школах должны будут принять сами образовательные учреждения.

Как сообщили 31 августа в окружном департаменте образования, предполагается, что проведение торжественных линеек в школах оставят на усмотрение самих школ при условии соблюдения постановлений губернатора округа и Роспотребнадзора.

Школьники Ямало-Ненецкого АО завтра сядут за парты – учебный год начнется в привычном очном формате, но тоже с соблюдением всех эпидемиологических требований. В первые классы на Ямале пойдут примерно девять тысяч детей. В некоторых муниципалитетах их заметно прибавится по сравнению с прошлым годом. К примеру, в Новом Уренгое будет на 200 первоклассников больше, а в Салехарде – на 140.

Салехард, Александр Непомнящий

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