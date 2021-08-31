112 новых случаев COVID-19 зарегистрировано на Ямале за сутки

В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили 112 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба 107 из них зафиксировали у жителей региона, 5 – у вахтовых рабочих на месторождениях и производственных объектах. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 47 566 случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас на госпитализации в стационарах находятся 625 ямальцев. У 67 жителей региона болезнь проходит в тяжелой форме. 27 пациентам требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За сутки региональным оперштабом зафиксировано 5 случаев летального исхода от последствий ковида. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 617 ямальцев.

Салехард, Александр Непомнящий

Салехард. Другие новости 31.08.21

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