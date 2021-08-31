Не только сделать селфи, но и согреться: в Ноябрьске установили необычный арт-объект

Необычный арт-объект, получивший название «Лайка-обнимайка», установили около центра «Современник». С такой идеей ранее выступила молодежь города, а затем проект поддержали на грантовом конкурсе в рамках форума «Территория Севера».

Арт-объект посвящен геологам-первопроходцам. В их честь возле «Современника» уже установлены фигуры медведя и оленя. К ним присоединилась и «Лайка» – как символ верности, доброты и заботы. Зимой она готова согревать всех, кто к ней прикоснется.

«Ее уникальность в том, что она имеет внутри грелку, которая работает по датчику. То есть когда человек подходит, включается некая печка из-под подбородка, и она начинает греть теплым воздухом. Это будет согревать зимой», – рассказал начальник отдела развития Центра «Современник» Сергей Жданов.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 31.08.21

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