Два детских сада Ноябрьска не смогли открыться первого сентября

В Ноябрьске два детских сада не смогли принять воспитанников 1 сентября. «Росинка» и «Колокольчик» остались закрыты в начале учебного года. Там до сих пор продолжается ремонт. По прогнозам, работы подрядчик будет вести и в сентябре, хотя руководитель подрядной организации 13 августа уверял, что до конца этого месяца устранит все недоделки и замечания. Сложности возникли из-за того, что руководство фирмы переоценило собственные силы – им попросту не хватило рабочих рук, чтобы успеть сдать объекты.

«Как только ремонтные работы будут завершены и внутренние помещения будут приведены в порядок, мы откроем детсады», – прокомментировала ситуацию начальник департамента образования города Светлана Фатеева во время прямого эфира в Instagram. Сейчас в детских садах меняют систему отопления и кровли.

Ноябрьск, Александр Непомнящий

Ноябрьск. Другие новости 01.09.21

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