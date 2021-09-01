За сутки на Ямале зафиксировано еще 104 случая COVID-19

Ямальский опершатб опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 104 новых случая COVID-19. Из них 90 – жители региона, 14 – вахтовые рабочие на месторождениях и производственных объектах. Общее число заболевших в округе с начала пандемии составило 47 670.

По последним данным в больницах округа под наблюдением врачей находится 607 ямальцев. 58 в тяжелом состоянии, 20 жителям региона требуется поддержка аппаратов ИВЛ.

За прошедшие сутки медики констатировали 4 случая летального исхода от коронавируса. С начала пандемии от COVID-19 умер 621 ямалец.

Салехард, Александр Непомнящий

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