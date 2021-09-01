В Новом Уренгое предприниматель попыталась скрыть от налоговой 9,5 миллионов рублей

В Новом Уренгое ожидает суда местная жительница – глава коммерческой компании, которую обвиняют в сокрытии от списания задолженности по налогам. Общий долг фирмы предпринимателя перед государством составляет свыше 50 млн рублей, рассказали в пресс-службе СУ СКР РФ по ХМАО-Югре.

Женщину обвиняют в умышленном сокрытии денежных средств, что является уголовным преступлением. По данному делу следователи уже завершили работу, материалы по нему с обвинительным заключением переданы на рассмотрение в суд.

«Глава ООО достоверно знала о наличии у компании задолженности в госказну в размере более 50 млн руб., тем не менее она скрыла 9,5 млн руб., за счет которых должно производится взыскание задолженности», – рассказали в ведомстве.

Новый Уренгой, Александр Непомнящий

Новый Уренгой. Другие новости 01.09.21

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